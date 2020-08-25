«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

Додано: Чет 27 сер, 2020 11:34

_hunter написав: Так и провайдеров -- даже на тот момент порядочная кучка была. Т.е. укртелеком монополистом вообще никогда не был. Так и провайдеров -- даже на тот момент порядочная кучка была. Т.е. укртелеком монополистом вообще никогда не был.

Полным монополистом укртелеком никогда не был, но имел большую часть рынка. Ведь монополия созадавалась за государственный счет, т.е. за счет налогоплательщиков. Сейчас монополия укртелекома - это села, где конкурентов мало по объективным причинам.В этом и заключается бизнес олигахров - они берут у государства готовый бизнес построенный за счет налогоплательщиков, проедают его, разваливают, а убытки возвращают назад государству.Налогоплательщики вначале платили налоги которые шли на развитие бизнеса, потом они платили космические тарифы олигарху приватизировавшему бизнес, а теперь налогоплательщики будут платить за убытки от деятельности олигархов и по долгам созданным олигархами, которые проели и обанкротили весь этот бизнес.Честный бизнес - это то что строится предпринимателями за свой счет, а не за счет госбюджета, дотаций, льгот или приватизаций.