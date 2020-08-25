«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

Амвросий написав: _hunter написав:
А "не полных" монополистов, как и "чуточку беременных" не бывает.
И даже "большая часть" рынка у него была с пару лет -- когда интернет только-только начал появляться...
С укртелекомом проблема в том, что вначале его строили за счет налогоплательщиков, потом эти-же налогоплательщики платили космические абонплаты олигарху хитро завладевшему построенным предприятием. А теперь эти-же налогоплательщики будут вынуждены платить по долгам и убыткам которые устроил на предприятии олигарх.
А то, что до "хитрого завладения" налогоплательщики платили космические абонплаты государству -- это нормально было? -- телефон, если что, даже при совсе платным был. Хотя казалось бы...
При этом текущий "проклятый монополист-олигарх" выкупил уже приватизированную контору...
>>> А теперь эти-же налогоплательщики будут вынуждены платить по долгам и убыткам которые устроил на предприятии олигарх.
Ничего не понял: Ахметов в 2007-м устроил на государственном УкрТелекоме убытки, чтобы выкупить его после приватизации у другого олигарха?
Это что за бредовый бизнес-план?..