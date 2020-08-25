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«Укртелеком» закриває сервіс
безкоштовної електронної...

«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:24

  vitaliy_berdinskikh написав:Дураки, голосуя за русский язык и своих родных алегархов - участся на своих ошибках.


Ваше высказывание напомнило мне:
Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа


Вы еще бурями на Марсе проблемы обоснуйте :D

Впрочем насчет голосования согласен, как сказал Daniel Hodges:

This isn't a vote, it's a game of Russian roulette
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:39

  Амвросий написав:
  _hunter написав:А "не полных" монополистов, как и "чуточку беременных" не бывает.
И даже "большая часть" рынка у него была с пару лет -- когда интернет только-только начал появляться...


С укртелекомом проблема в том, что вначале его строили за счет налогоплательщиков, потом эти-же налогоплательщики платили космические абонплаты олигарху хитро завладевшему построенным предприятием. А теперь эти-же налогоплательщики будут вынуждены платить по долгам и убыткам которые устроил на предприятии олигарх.

А то, что до "хитрого завладения" налогоплательщики платили космические абонплаты государству -- это нормально было? -- телефон, если что, даже при совсе платным был. Хотя казалось бы...

При этом текущий "проклятый монополист-олигарх" выкупил уже приватизированную контору...

>>> А теперь эти-же налогоплательщики будут вынуждены платить по долгам и убыткам которые устроил на предприятии олигарх.
Ничего не понял: Ахметов в 2007-м устроил на государственном УкрТелекоме убытки, чтобы выкупить его после приватизации у другого олигарха?
Это что за бредовый бизнес-план?..
_hunter
 
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