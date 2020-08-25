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«Укртелеком» закриває сервіс
безкоштовної електронної...

«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:24

  vitaliy_berdinskikh написав:Дураки, голосуя за русский язык и своих родных алегархов - участся на своих ошибках.


Ваше высказывание напомнило мне:
Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа


Вы еще бурями на Марсе проблемы обоснуйте :D

Впрочем насчет голосования согласен, как сказал Daniel Hodges:

This isn't a vote, it's a game of Russian roulette
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:39

  Амвросий написав:
  _hunter написав:А "не полных" монополистов, как и "чуточку беременных" не бывает.
И даже "большая часть" рынка у него была с пару лет -- когда интернет только-только начал появляться...


С укртелекомом проблема в том, что вначале его строили за счет налогоплательщиков, потом эти-же налогоплательщики платили космические абонплаты олигарху хитро завладевшему построенным предприятием. А теперь эти-же налогоплательщики будут вынуждены платить по долгам и убыткам которые устроил на предприятии олигарх.

А то, что до "хитрого завладения" налогоплательщики платили космические абонплаты государству -- это нормально было? -- телефон, если что, даже при совсе платным был. Хотя казалось бы...

При этом текущий "проклятый монополист-олигарх" выкупил уже приватизированную контору...

>>> А теперь эти-же налогоплательщики будут вынуждены платить по долгам и убыткам которые устроил на предприятии олигарх.
Ничего не понял: Ахметов в 2007-м устроил на государственном УкрТелекоме убытки, чтобы выкупить его после приватизации у другого олигарха?
Это что за бредовый бизнес-план?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:57

  _hunter написав:А то, что до "хитрого завладения" налогоплательщики платили космические абонплаты государству -- это нормально было? -- телефон, если что, даже при совсе платным был. Хотя казалось бы...


Государственное предприятие не может быть эффективным. Оно всегда будет разбазаривать деньги из госбюджета на невыгодные и неэффективные проекты, на которых будут зарабатывать олигархи.

Не должно государство выступать спонсором олигархов за счет денег налогоплательщиков. Вот и все.

Хочешь быть владельцем предприятия - строй свое предприятие с нуля за свой счет и в госбюджет свои кучерявые руки не суй. Все схемы с приватизациями, льготами, дотациями, субсидиями - это все коррупция и воровство денег налогоплательщиков из госбюджета.

Поэтому в США нет госпредприятий. Все делают частники.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:19

  Амвросий написав:Государственное предприятие не может быть эффективным. Оно всегда будет разбазаривать деньги из госбюджета на невыгодные и неэффективные проекты, на которых будут зарабатывать олигархи.

Не должно государство выступать спонсором олигархов за счет денег налогоплательщиков. Вот и все.

Хочешь быть владельцем предприятия - строй свое предприятие с нуля за свой счет

Хороший план. А все гос-предприятия -- обанкротить, а всех гос-работников -- уволить нафиг. Вот тогда-то заживееем...


  Амвросий написав:Поэтому в США нет госпредприятий. Все делают частники.

Просвещаемся:
https://www.asv.org.ru/information-anal ... al/281701/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:25

  _hunter написав:Хороший план. А все гос-предприятия -- обанкротить, а всех гос-работников -- уволить нафиг. Вот тогда-то заживееем...


Да, это решило бы проблему с неэффективной растратой чудовищных сумм денег из госбюджета. Даже если всем госработникам платить пособия по безработице - это будет многократно выгоднее для страны, чем растрачивать чудовищные суммы утекающие в карманы олигархам.

Но главное - убрать ограничения и возможности для монопольного положения на рынке, чтобы появилась конкуренция и свободный рынок. Без этого все будет бесполезным.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:42

Закрыть Укртелеком к чертам собачим. Кто им пользуется???
mapamapa
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:57

Кстати, банкротить не обязательно - это не очень разумный шаг. Главное полностью перекрыть любые виды финансирования из госбюджета и перевести на полное самообеспечение.

Те госпредприятия что выживут - хорошо, значит умеют работать. А те что не выживут, значит они и не нужны - не умеют работать, пускай освободят место для тех кто умеет работать.

А то как собаки на сене. Сами монопольное положение заняли, других не пускают при этом еще и деньги налогоплательщиков сосут из бюджета и тарифы космические выставляют. Такие предприятия - в топку.

Лучше освободить от налогов мелких предпринимателей, которые смогут составить им конкуренцию - пускай набирают силу и вытесняют дармоедов. Но никакакого финансирования из госбюджета и никаких льгот и дотаций крупному бизнесу.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:11

  Амвросий написав:Те госпредприятия что выживут - хорошо, значит умеют работать. А те что не выживут, значит они и не нужны - не умеют работать, пускай освободят место для тех кто умеет работать.

А то как собаки на сене. Сами монопольное положение заняли, других не пускают при этом еще и деньги налогоплательщиков сосут из бюджета и тарифы космические выставляют. Такие предприятия - в топку.

Лучше освободить от налогов мелких предпринимателей, которые смогут составить им конкуренцию - пускай набирают силу и вытесняют дармоедов. Но никакакого финансирования из госбюджета и никаких льгот и дотаций крупному бизнесу.

А с работниками что делать будем? -- в одном УкрТелекоме их 50 тыщ -- платить соц-обеспечение?

Повторюсь: УкрТелеком и в лучшие года монополистом не был. Сейчас и подавно. Кого и куда он "не пускает".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:20

  _hunter написав:А с работниками что делать будем? -- в одном УкрТелекоме их 50 тыщ -- платить соц-обеспечение?


С чего это вдруг им соц-обеспечение платить? Перевести на само-обеспечение, пускай сами себе зарабатывают. Ваш друг Виталий говорил что в дворники некого нанять, вот и будут кандидаты. Заработают на жизнь дворниками :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:32

  Амвросий написав:
  _hunter написав:А с работниками что делать будем? -- в одном УкрТелекоме их 50 тыщ -- платить соц-обеспечение?


С чего это вдруг им соц-обеспечение платить? Перевести на само-обеспечение, пускай сами себе зарабатывают. Ваш друг Виталий говорил что в дворники некого нанять, вот и будут кандидаты. Заработают на жизнь дворниками :)

В смысле "с чего"? -- с того, что они в соц-страх со своих зарплат отчисления делали.
Кстати: врачей/пожарных/армию -- тоже на "само-обеспечение" переводить нужно? -- более убыточных гос-структур я не знаю :lol:
_hunter
 
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