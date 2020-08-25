«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

Додано: Чет 27 сер, 2020 13:57

Кстати, банкротить не обязательно - это не очень разумный шаг. Главное полностью перекрыть любые виды финансирования из госбюджета и перевести на полное самообеспечение.



Те госпредприятия что выживут - хорошо, значит умеют работать. А те что не выживут, значит они и не нужны - не умеют работать, пускай освободят место для тех кто умеет работать.



А то как собаки на сене. Сами монопольное положение заняли, других не пускают при этом еще и деньги налогоплательщиков сосут из бюджета и тарифы космические выставляют. Такие предприятия - в топку.



Лучше освободить от налогов мелких предпринимателей, которые смогут составить им конкуренцию - пускай набирают силу и вытесняют дармоедов. Но никакакого финансирования из госбюджета и никаких льгот и дотаций крупному бизнесу.