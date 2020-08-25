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«Укртелеком» закриває сервіс
безкоштовної електронної...

«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:29

  _hunter написав:
  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ой, до Амвросия неожиданно дошло то что я ему рассказывал в другой теме: плата за пользование чем-то, например трубами газораспределительной сети или почтовым ящиком электронной почты, может выставляться и отдельно и в составе другого тарифа. И если за пользование газораспределительной сетью раньше не брали отдельную плату это совершенно не значит что пользование было бесплатным.


Конечно, за пользование магазином покупателю может выставляться отдельный счет, а не в составе цены покупаемых товаров. Тоесть не важно купил чтото покупатель или нет, а за вход в магазин всеравно платит. Если магазином владеет олигарх-монополист, я бы не удивился такому подходу :D

Проблема только в том, что магазинов много, поэтому захватить монополию проблематично. А то бы такое практиковалось в каждом магазине олигархов.

Так и провайдеров -- даже на тот момент порядочная кучка была. Т.е. укртелеком монополистом вообще никогда не был. -- как же "они" собрирались запретить остальными ящиками пользоваться? -- неужели наконец-то рассекретили некий секретный проект закона о "монополизации доступа"?..

Укртелеком как раз и был полным монополистом. Все магистральное оптоволокно было только у Укртелекома и немножко у Укрзализныци. Все остальные провайдеры только кидали кабель в квартиры и раздавали укртелекомовский интернет.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:32

Re: «Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

  Амвросий написав:Ваш друг Виталий

Коллега. Вместе у Ахметова работаем. Вот есть порохоботы, а мы - ахметоботы. Я уже заждался когда ты такой вывод сделаешь, приходится подсказывать.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:34

Re: «Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

  tar-ru написав:раздавали укртелекомовский интернет

Ещё в 90-х интернет был не только укртелекомовский. А в 00-х о которых тут частично идёт речь - и подавно. Монополия у Укртелекома конечно была, но на городскую канализацию. А не на магистрали.

В 00-х, к слову, довольно успешно развивалась раздача трафика через так называемый radio-ethernet. А в крупных клиентов были выходы на спутниковый, к примеру у Харьковоблэнерго - в каждом РЭС стояла тарелка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:38

Re: «Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

  Амвросий написав:С чего это вдруг им соц-обеспечение платить?

Забавно. В теме про коммунальные услуги ты левак левее левых: рассказываешь что раз за коммуналкой стоя алегархе то за коммуналку можно не платить и ваще "даешь госрегулирование в полный раз ради простых украинцев".

А тут выставляешь на мороз людей которые честно платили налоги и благодаря налогам имеют соц.гарантии от государства.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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