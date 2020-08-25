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«Укртелеком» закриває сервіс
безкоштовної електронної...

«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...
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  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:29

  _hunter написав:
  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ой, до Амвросия неожиданно дошло то что я ему рассказывал в другой теме: плата за пользование чем-то, например трубами газораспределительной сети или почтовым ящиком электронной почты, может выставляться и отдельно и в составе другого тарифа. И если за пользование газораспределительной сетью раньше не брали отдельную плату это совершенно не значит что пользование было бесплатным.


Конечно, за пользование магазином покупателю может выставляться отдельный счет, а не в составе цены покупаемых товаров. Тоесть не важно купил чтото покупатель или нет, а за вход в магазин всеравно платит. Если магазином владеет олигарх-монополист, я бы не удивился такому подходу :D

Проблема только в том, что магазинов много, поэтому захватить монополию проблематично. А то бы такое практиковалось в каждом магазине олигархов.

Так и провайдеров -- даже на тот момент порядочная кучка была. Т.е. укртелеком монополистом вообще никогда не был. -- как же "они" собрирались запретить остальными ящиками пользоваться? -- неужели наконец-то рассекретили некий секретный проект закона о "монополизации доступа"?..

Укртелеком как раз и был полным монополистом. Все магистральное оптоволокно было только у Укртелекома и немножко у Укрзализныци. Все остальные провайдеры только кидали кабель в квартиры и раздавали укртелекомовский интернет.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:32

Re: «Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

  Амвросий написав:Ваш друг Виталий

Коллега. Вместе у Ахметова работаем. Вот есть порохоботы, а мы - ахметоботы. Я уже заждался когда ты такой вывод сделаешь, приходится подсказывать.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:34

Re: «Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

  tar-ru написав:раздавали укртелекомовский интернет

Ещё в 90-х интернет был не только укртелекомовский. А в 00-х о которых тут частично идёт речь - и подавно. Монополия у Укртелекома конечно была, но на городскую канализацию. А не на магистрали.

В 00-х, к слову, довольно успешно развивалась раздача трафика через так называемый radio-ethernet. А в крупных клиентов были выходы на спутниковый, к примеру у Харьковоблэнерго - в каждом РЭС стояла тарелка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:38

Re: «Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

  Амвросий написав:С чего это вдруг им соц-обеспечение платить?

Забавно. В теме про коммунальные услуги ты левак левее левых: рассказываешь что раз за коммуналкой стоя алегархе то за коммуналку можно не платить и ваще "даешь госрегулирование в полный раз ради простых украинцев".

А тут выставляешь на мороз людей которые честно платили налоги и благодаря налогам имеют соц.гарантии от государства.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:37

  _hunter написав:В смысле "с чего"? -- с того, что они в соц-страх со своих зарплат отчисления делали.
Кстати: врачей/пожарных/армию -- тоже на "само-обеспечение" переводить нужно? -- более убыточных гос-структур я не знаю :lol:


ну и что, все делают отчисления, но когда нет работы я её ищу, а не соц-пособия получаю.

Почему я должен платить за кого-то кто не хочет работать?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:39

  vitaliy_berdinskikh написав:Вместе у Ахметова работаем. мы - ахметоботы


ясно, понятно :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 27 сер, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:41

Re: «Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

  vitaliy_berdinskikh написав:"даешь госрегулирование


я какраз против госрегулирования, именно на нем и держатся коррупционные монополии олигахов. И именно из-за этого тарифы космические.

Роль государства в свободном рынке должна быть минимальная. Минимум налогов, минимум регулирования. Роль государства должна сводиться только к поддержанию порядка. А именно - если ктото начинает вымогать у людей деньги за то что люди не хотят получать, государство должно вмешаться и наказать вымогателя. Если ктото монополию захватил и пытается с помощью нее цены завысить - это тоже задача государства вмешаться и установить ограничение на цену, пока монополист занимает монопольное положение.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:50

  vitaliy_berdinskikh написав:Забавно. В теме про коммунальные услуги ты левак левее левых: рассказываешь что раз за коммуналкой стоя алегархе то за коммуналку можно не платить и ваще "даешь госрегулирование в полный раз ради простых украинцев".

А тут выставляешь на мороз людей которые честно платили налоги и благодаря налогам имеют соц.гарантии от государства.


По коммуналке - с людей требуют платить монополисты, задравшие цены. Государство должно наказывать монополистов. А оно наоборот им помогает.

А тут ты предлагаешь кормить дармоедов за чужой счет. Если есть желание кормить их открывай свой фонд и корми за свои деньги. Олигархов своих подключай - пусть они их кормят. А обычным людям на шею дармоедов не нужно вешать. Нет уж фигушки. Они меня не кормят, почему я должен их кормить?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:09

  Амвросий написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Забавно. В теме про коммунальные услуги ты левак левее левых: рассказываешь что раз за коммуналкой стоя алегархе то за коммуналку можно не платить и ваще "даешь госрегулирование в полный раз ради простых украинцев".

А тут выставляешь на мороз людей которые честно платили налоги и благодаря налогам имеют соц.гарантии от государства.


По коммуналке - с людей требуют платить монополисты, задравшие цены. Государство должно наказывать монополистов. А оно наоборот им помогает.

А тут ты предлагаешь кормить дармоедов за чужой счет. Если есть желание кормить их открывай свой фонд и корми за свои деньги. Олигархов своих подключай - пусть они их кормят. А обычным людям на шею дармоедов не нужно вешать. Нет уж фигушки. Они меня не кормят, почему я должен их кормить?

Офигеть ты странный: а пенсионеров ты почему "кормишь"?

И ты так и не ответил: медиков/пожарных/армию/... на хоз-расчет переводить? -- или таки чуть подождать?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:23

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Угу. И "расчитывали" они на это лет с 20... -- такие себе "расчетливые олигархи-монополисты".


ну вообщето Укрпост была чисто платным сервисом, оплата за который была включена в абонплату пользователей интернет услуг ПАТ «Укртелеком».

Видно план с введением отдельной абонплаты за электронную почту не сработал, поэтому проект решили закрыть. И как ни странно, но абонплату пользователям это не снизит. :)

Тоесть услуг предоставляется меньше, а абонплата не уменьшается. В этом весь смысл олигархических монополий. :)

Это как в УЗ повысили цены на билеты, якобы из-за того, что из-за ковида нельзя делать полную загрузку.
Но вот уже якобы ковид победили, запускают новые поезда, можно делать загрузку 100% - но цены так и остались "ковидными"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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