«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

Пенсионеров никто не кормит, на пенсию с каждого берется сбор ЕСВ. Каждый кормит себя сам - каждый откладывает себе на пенсию, это делает работодатель отчисляя ЕСВ от зарплаты или предприниматель за себя путем уплаты ЕСВ. По нормальному собранные деньги должны бы были накапливаться и приумножаться, как в банках под процент.
По факту-же имеем финансовую пирамиду, когда часть собранного утекает в неизвестном направлении (впрочем это секрет Полишинеля, все понимают куда они уходят), а остаток выплачивается тем чьи накопления украли. Причем пенсионный возраст поднимают, чтобы большинство просто не дожило до пенсии, их деньги уходят комуто в карман. Это отдельная тема.
Но при чем тут пенсии к соц-обеспечению для дармоедов?
вот оно соц-обеспечение:
Я бы предложил оставить как есть - финансирование из бюджета, т.к. налогов собирается в разы больше чем нужно. Достаточно ворье сидящее на корыте прижучить и денег хватит и на медицину и на пожарных и на армию.
А так-то конечно да, стимулировать частную медицину и пожарных нужно. Но не с бухты барахты схематозы крутить. А параллельно с существующей системой стимулировать развитие частной.