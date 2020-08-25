«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

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  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:34

  _hunter написав:Офигеть ты странный: а пенсионеров ты почему "кормишь"?


Пенсионеров никто не кормит, на пенсию с каждого берется сбор ЕСВ. Каждый кормит себя сам - каждый откладывает себе на пенсию, это делает работодатель отчисляя ЕСВ от зарплаты или предприниматель за себя путем уплаты ЕСВ. По нормальному собранные деньги должны бы были накапливаться и приумножаться, как в банках под процент.

По факту-же имеем финансовую пирамиду, когда часть собранного утекает в неизвестном направлении (впрочем это секрет Полишинеля, все понимают куда они уходят), а остаток выплачивается тем чьи накопления украли. Причем пенсионный возраст поднимают, чтобы большинство просто не дожило до пенсии, их деньги уходят комуто в карман. Это отдельная тема.

Но при чем тут пенсии к соц-обеспечению для дармоедов?

вот оно соц-обеспечение:


  _hunter написав:И ты так и не ответил: медиков/пожарных/армию/... на хоз-расчет переводить? -- или таки чуть подождать?


Я бы предложил оставить как есть - финансирование из бюджета, т.к. налогов собирается в разы больше чем нужно. Достаточно ворье сидящее на корыте прижучить и денег хватит и на медицину и на пожарных и на армию.

А так-то конечно да, стимулировать частную медицину и пожарных нужно. Но не с бухты барахты схематозы крутить. А параллельно с существующей системой стимулировать развитие частной. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:54

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Офигеть ты странный: а пенсионеров ты почему "кормишь"?


Пенсионеров никто не кормит, на пенсию с каждого берется сбор ЕСВ. Каждый кормит себя сам - каждый откладывает себе на пенсию, это делает работодатель отчисляя ЕСВ от зарплаты или предприниматель за себя путем уплаты ЕСВ.

Но при чем тут пенсии к соц-обеспечению для дармоедов?

  _hunter написав:И ты так и не ответил: медиков/пожарных/армию/... на хоз-расчет переводить? -- или таки чуть подождать?


Я бы предложил оставить как есть - финансирование из бюджета, т.к. налогов собирается в разы больше чем нужно. Достаточно ворье сидящее на корыте прижучить и денег хватит и на медицину и на пожарных и на армию.

А так-то конечно да, стимулировать частную медицину и пожарных нужно. Но не с бухты барахты схематозы крутить. А параллельно с существующей системой стимулировать развитие частной. :)

Ты что-то перенедопонял, как обычно: именно с вот тех вот отчислений и кормятся текущие пенсионеры.
А пенсии к соц-обеспечению тут при том, что из абсолютно той же зарплаты еще и на "соц страх" отчисления идут.

А теперь критерий озвучить можно -- почему одни "дармоеды" могут оставаться, а другие -- нет? -- "экспертное" мнение "диванного воина"? -- или "переобувка в воздухе"?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:03

  vitaliy_berdinskikh написав:
  tar-ru написав:раздавали укртелекомовский интернет

Ещё в 90-х интернет был не только укртелекомовский. А в 00-х о которых тут частично идёт речь - и подавно. Монополия у Укртелекома конечно была, но на городскую канализацию. А не на магистрали.

В 00-х, к слову, довольно успешно развивалась раздача трафика через так называемый radio-ethernet. А в крупных клиентов были выходы на спутниковый, к примеру у Харьковоблэнерго - в каждом РЭС стояла тарелка.

Внутригородские "магистрали" были у многих. Я говорю про магистрали между областными/районными центрами. Или Вы думали там интернет от святаго духа берется? Да, еще радиорелейка, тоже укртелекомовская :) Спутники дороже, да и на всех пропускной способности канала не всегда хватало.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:14

  _hunter написав:А пенсии к соц-обеспечению тут при том, что из абсолютно той же зарплаты еще и на "соц страх" отчисления идут.

А теперь критерий озвучить можно -- почему одни "дармоеды" могут оставаться, а другие -- нет? -- "экспертное" мнение "диванного воина"? -- или "переобувка в воздухе"?..


Нужно отменять эти отчисления. Пенсии понятно, а соцстрах - не нужно, оно не работает, только жрет деньги людей, увеличивает нагрузку на тех кто работает.
Амвросий
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