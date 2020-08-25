«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:Офигеть ты странный: а пенсионеров ты почему "кормишь"?
Пенсионеров никто не кормит, на пенсию с каждого берется сбор ЕСВ. Каждый кормит себя сам - каждый откладывает себе на пенсию, это делает работодатель отчисляя ЕСВ от зарплаты или предприниматель за себя путем уплаты ЕСВ. По нормальному собранные деньги должны бы были накапливаться и приумножаться, как в банках под процент.
По факту-же имеем финансовую пирамиду, когда часть собранного утекает в неизвестном направлении (впрочем это секрет Полишинеля, все понимают куда они уходят), а остаток выплачивается тем чьи накопления украли. Причем пенсионный возраст поднимают, чтобы большинство просто не дожило до пенсии, их деньги уходят комуто в карман. Это отдельная тема.
Но при чем тут пенсии к соц-обеспечению для дармоедов?
вот оно соц-обеспечение:
_hunter написав:И ты так и не ответил: медиков/пожарных/армию/... на хоз-расчет переводить? -- или таки чуть подождать?
Я бы предложил оставить как есть - финансирование из бюджета, т.к. налогов собирается в разы больше чем нужно. Достаточно ворье сидящее на корыте прижучить и денег хватит и на медицину и на пожарных и на армию.
А так-то конечно да, стимулировать частную медицину и пожарных нужно. Но не с бухты барахты схематозы крутить. А параллельно с существующей системой стимулировать развитие частной.
_hunter написав:Офигеть ты странный: а пенсионеров ты почему "кормишь"?
Пенсионеров никто не кормит, на пенсию с каждого берется сбор ЕСВ. Каждый кормит себя сам - каждый откладывает себе на пенсию, это делает работодатель отчисляя ЕСВ от зарплаты или предприниматель за себя путем уплаты ЕСВ.
Но при чем тут пенсии к соц-обеспечению для дармоедов?
_hunter написав:И ты так и не ответил: медиков/пожарных/армию/... на хоз-расчет переводить? -- или таки чуть подождать?
Я бы предложил оставить как есть - финансирование из бюджета, т.к. налогов собирается в разы больше чем нужно. Достаточно ворье сидящее на корыте прижучить и денег хватит и на медицину и на пожарных и на армию.
А так-то конечно да, стимулировать частную медицину и пожарных нужно. Но не с бухты барахты схематозы крутить. А параллельно с существующей системой стимулировать развитие частной.
Ты что-то перенедопонял, как обычно: именно с вот тех вот отчислений и кормятся текущие пенсионеры. А пенсии к соц-обеспечению тут при том, что из абсолютно той же зарплаты еще и на "соц страх" отчисления идут.
А теперь критерий озвучить можно -- почему одни "дармоеды" могут оставаться, а другие -- нет? -- "экспертное" мнение "диванного воина"? -- или "переобувка в воздухе"?..
tar-ru написав:раздавали укртелекомовский интернет
Ещё в 90-х интернет был не только укртелекомовский. А в 00-х о которых тут частично идёт речь - и подавно. Монополия у Укртелекома конечно была, но на городскую канализацию. А не на магистрали.
В 00-х, к слову, довольно успешно развивалась раздача трафика через так называемый radio-ethernet. А в крупных клиентов были выходы на спутниковый, к примеру у Харьковоблэнерго - в каждом РЭС стояла тарелка.
Внутригородские "магистрали" были у многих. Я говорю про магистрали между областными/районными центрами. Или Вы думали там интернет от святаго духа берется? Да, еще радиорелейка, тоже укртелекомовская Спутники дороже, да и на всех пропускной способности канала не всегда хватало.
vitaliy_berdinskikh написав:А там были какие-то магистрали укртелекома для интернета? Построенные при Брежневе? И никто другой не мог строить?
При брежневе оптоволокна не было. Магистрали проводили за государственный счет - люди платили налоги и с этих налогов строили оптоволоконные магистрали. Потом это прикарманили какие-то олигархи и теперь имея монополию на скоростные каналы связи, которых почти ни у кого больше нет и никто не может построить (как из-за огромных денежных затрат, так и из-за лицензионных ограничений), зарабатывает на этом бабло с людей. Зарабатывают бабло с тех людей, за чей счет все это строилось.
А когда вся эта инфраструктура будет проедена и прийдет в негодность, ее продадут государству, чтобы за счет все тех-же людей-налогоплательщиков, которых обдирали безумными тарифами, будут обдирать еще и на выплаты долгов, в которые залез олигарх и на ремонт этих магистралей.
vitaliy_berdinskikh написав:Оптолинии через поля мог тянуть кто угодно и тянули, Укртелеком никакой монополии или гегемонии тут не мог иметь в силу отсутствия места для монополии.
Это стоит огромных денег. Укртелеком это строил за счет налогов собираемых со всей страны. У крупного бизнеса таких денег нет, и лицензия для этого нужна, которую тоже кому попало не дадут.
Но не все так плохо. Альтернатива магистралям укртелекома есть. У операторов мобильной связи есть своя инфраструктура. Они были вынуждены встраивать её чтобы укртелеком не доил их монопольными тарифами.
Правда мобильные операторы тоже хлопцам-олигархам принадлежат. Поэтому и те и другие будут доить пересичного украинца, предоставляя ему услуги на оборудовании построенном и купленном за счет пересичного украинца
vitaliy_berdinskikh написав:да были. Но чтобы их проложить надо было лезть в канализацию которая на 100% принадлежала Укртелекому.
можно искать разные причины, но суть одна. Ктото захватил монополию на ресурс построенный за счет населения и теперь используя этот ресурс рубит бабло с этого населения, за счет которого этот ресурс и построен.
По нормальному государство должно было вмешаться и ввести ограничение на цены из-за монопольного положения. Вместо этого государство помогает поддерживать монополию олигарху. Наказывает тех кто пытается составить конкуренцию монополисту, не дает лицензий и т.п.
Простой пример с частотным ресурсом, который застолбил за собой укртелеком, но при этом не использует его. Из-за этого у нас отсталая мобильная связь.
Амвросий написав:Ктото захватил монополию на ресурс построенный за счет населения
ШТА? Ты там чего, накотил что ли чего крекого? Ибо только так я вижу возможность перепутать Беломорканал и канализацию для линий связи.
Киестар (как и любой иной мобильный операторй) тоже построил вышки мобильной связи за счёт населения. Вообще любой успешный бизнес ориентированный на розничный рынок строит/варит да и вообще существует за счёт населения. Только неуспешный и то не каждый существовал исклютилельно за деньги собственников.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh написав:Киестар (как и любой иной мобильный операторй) тоже построил вышки мобильной связи за счёт населения.
нет, Киевстар это частная компания они строили магистрали за свой счет, а не за счет госбюджета. Впрочем связей у Киевстара с властью тоже предостаточно и они немало поимели за счет монопольного положения (частотный ресурс, лицензия) и наверняка каких-то льгот и дотаций из госбюджета.
А укртелеком строил за счет госбюджета, будучи в государственной собственности.
С укртелекомом - это стандартная схема национализации убытков и приватизации доходов
Аналогичные схемы олигархи проворачивают и в финансовой сфере. Взять например тот-же Приватбанк - это тоже классическая схема национализации убытков и приватизации доходов
Но с Приватбанком все гораздо хитрее, правительство не только умудрилось национализировать убытки олигарха, но и построить за счет этого банковскую монополию, за счет чего теперь рубят бабло с населения.