«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

Додано: Чет 27 сер, 2020 22:42

vitaliy_berdinskikh написав: А там были какие-то магистрали укртелекома для интернета? Построенные при Брежневе? И никто другой не мог строить? А там были какие-то магистрали укртелекома для интернета? Построенные при Брежневе? И никто другой не мог строить?

vitaliy_berdinskikh написав: Оптолинии через поля мог тянуть кто угодно и тянули, Укртелеком никакой монополии или гегемонии тут не мог иметь в силу отсутствия места для монополии. Оптолинии через поля мог тянуть кто угодно и тянули, Укртелеком никакой монополии или гегемонии тут не мог иметь в силу отсутствия места для монополии.

При брежневе оптоволокна не было. Магистрали проводили за государственный счет - люди платили налоги и с этих налогов строили оптоволоконные магистрали. Потом это прикарманили какие-то олигархи и теперь имея монополию на скоростные каналы связи, которых почти ни у кого больше нет и никто не может построить (как из-за огромных денежных затрат, так и из-за лицензионных ограничений), зарабатывает на этом бабло с людей. Зарабатывают бабло с тех людей, за чей счет все это строилось.А когда вся эта инфраструктура будет проедена и прийдет в негодность, ее продадут государству, чтобы за счет все тех-же людей-налогоплательщиков, которых обдирали безумными тарифами, будут обдирать еще и на выплаты долгов, в которые залез олигарх и на ремонт этих магистралей.Это стоит огромных денег. Укртелеком это строил за счет налогов собираемых со всей страны. У крупного бизнеса таких денег нет, и лицензия для этого нужна, которую тоже кому попало не дадут.Но не все так плохо. Альтернатива магистралям укртелекома есть. У операторов мобильной связи есть своя инфраструктура. Они были вынуждены встраивать её чтобы укртелеком не доил их монопольными тарифами.Правда мобильные операторы тоже хлопцам-олигархам принадлежат. Поэтому и те и другие будут доить пересичного украинца, предоставляя ему услуги на оборудовании построенном и купленном за счет пересичного украинца