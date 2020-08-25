«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

строительство магистралей укртелекома финансировалось из госбюджета. Строительство магистралей киевстара финансировалось за счет частного бизнеса. Впрочем когда киевстар строили этот бизнес принадлежал Кучме, который тогда был при власти, так что завязок с госбюджетом там тоже наверняка можно накопать много. Но формально киевстар всетаки был частной компанией.
И киевстар вроде и не собирался свои магистрали строить, но укртелеком начал им заламывать цену, пользуясь монопольным положением, вот они и стали диверсифицировать бизнес. После чего укртелеком потерял возможность шантажировать и вымогать огромные тарифы.