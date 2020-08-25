RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Укртелеком» закриває сервіс
безкоштовної електронної...

«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:11

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Амвросий написав:нет, Киевстар это частная компания они строили магистрали за свой счет

Так и Укртелеком строил магистрали за свой счёт, хоть и государственная компания.


строительство магистралей укртелекома финансировалось из госбюджета. Строительство магистралей киевстара финансировалось за счет частного бизнеса. Впрочем когда киевстар строили этот бизнес принадлежал Кучме, который тогда был при власти, так что завязок с госбюджетом там тоже наверняка можно накопать много. Но формально киевстар всетаки был частной компанией. :)

И киевстар вроде и не собирался свои магистрали строить, но укртелеком начал им заламывать цену, пользуясь монопольным положением, вот они и стали диверсифицировать бизнес. После чего укртелеком потерял возможность шантажировать и вымогать огромные тарифы.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 26.02.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:35

Re: «Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

  vitaliy_berdinskikh написав:Оптолинии через поля мог тянуть кто угодно и тянули, Укртелеком никакой монополии или гегемонии тут не мог иметь в силу отсутствия места для монополии.

Дальше можете не продолжать. Видимо про землеотвод, охранные зоны и знаки "копать запрещено" Вам ничего не известно.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 15.08.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:54

Re: «Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

  tar-ru написав:Видимо про землеотвод, охранные зоны и знаки "копать запрещено" Вам ничего не известно.

Мне известно что эти проблемы одинаковы и для строительства линий укртелекома (которые ему надо было строить потому что ничего подобного у него не было) и для строительства линий прочих операторов.

И все эти вопросы с землеотводами уже давно решены, сейчас магистральные линии частников полностью покрывают территорию Украины и имеются частные выходы на внешние сети. В то время как в городе канализация это по прежнему монополия Укртелекома. Даже сейчас, в 2020 году.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 06.08.19
Подякував: 282 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:35

  vitaliy_berdinskikh написав:В то время как в городе канализация это по прежнему монополия Укртелекома. Даже сейчас, в 2020 году.


ну вот за счет этого он и держится, сосет соки из населения. Но рано или поздно и это закончится.

Олигархи не способны строить и развивать бизнес. Они как пиявки могут присосаться куда-то и сосать, пока всю кровь не отсосут, потом отваливаются и ищут новую жертву. :D

К сожалению они захватили и угробили немало хороших предприятий, производящих качественную продукцию. С приходом олигарха во владельцы качество продукции всегда падает, а цены растут.
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 28 сер, 2020 00:38, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2443
З нами з: 26.02.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:38

  vitaliy_berdinskikh написав:
  tar-ru написав:Видимо про землеотвод, охранные зоны и знаки "копать запрещено" Вам ничего не известно.

Мне известно что эти проблемы одинаковы и для строительства линий укртелекома (которые ему надо было строить потому что ничего подобного у него не было) и для строительства линий прочих операторов.

И все эти вопросы с землеотводами уже давно решены, сейчас магистральные линии частников полностью покрывают территорию Украины и имеются частные выходы на внешние сети. В то время как в городе канализация это по прежнему монополия Укртелекома. Даже сейчас, в 2020 году.


Почему же тогда специалисту такого высокого уровня, как Вы, абсолютно неизвестно, что у Укртелекома была проложена по всей стране магистральная медь, земля была отведена и оставалось только проложить по трассам оптоволокно?
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 15.08.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:46

Re: «Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

  tar-ru написав:земля была отведена и оставалось только проложить по трассам оптоволокно?

И что, как успехи?

Ну и да, ты там говорил что в городе всё наоборот. Наверное в городе землеотвод не нужен потому все легко построили свою альтернативую канализацию и Укртелеком только на тех медных межобласных каналах и держит свою монополию. Да? Ты наверное сам был тем специалистом высокого уровня что копал альтернативную канализацию?

Да, напомни мне: они IPTV таки запустили пользуясь своей монополией? А то я помню что я уже ушел с адсл-а, а тиви как не было так и не появилось.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 06.08.19
Подякував: 282 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нова пошта запустила «Сейф-сервіс» 1, 2
R2 » Вів 25 сер, 2020 17:11
11 427
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 13:56
vitaliy_berdinskikh
"Укртелеком" Ахметова пропонує, щоб Кабмін заплатив 1,4... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 31 лип, 2020 10:50
31 1838
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 сер, 2020 03:22
Giroi
Сервіс Raketa тепер доставлятиме замовлення з McDonald's
R2 » Сер 15 лип, 2020 19:59
1 222
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 19:59
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.