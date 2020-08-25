«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

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Амвросий написав:нет, Киевстар это частная компания они строили магистрали за свой счет
Так и Укртелеком строил магистрали за свой счёт, хоть и государственная компания.
строительство магистралей укртелекома финансировалось из госбюджета. Строительство магистралей киевстара финансировалось за счет частного бизнеса. Впрочем когда киевстар строили этот бизнес принадлежал Кучме, который тогда был при власти, так что завязок с госбюджетом там тоже наверняка можно накопать много. Но формально киевстар всетаки был частной компанией.
И киевстар вроде и не собирался свои магистрали строить, но укртелеком начал им заламывать цену, пользуясь монопольным положением, вот они и стали диверсифицировать бизнес. После чего укртелеком потерял возможность шантажировать и вымогать огромные тарифы.
tar-ru написав:Видимо про землеотвод, охранные зоны и знаки "копать запрещено" Вам ничего не известно.
Мне известно что эти проблемы одинаковы и для строительства линий укртелекома (которые ему надо было строить потому что ничего подобного у него не было) и для строительства линий прочих операторов.
И все эти вопросы с землеотводами уже давно решены, сейчас магистральные линии частников полностью покрывают территорию Украины и имеются частные выходы на внешние сети. В то время как в городе канализация это по прежнему монополия Укртелекома. Даже сейчас, в 2020 году.
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tar-ru написав:Видимо про землеотвод, охранные зоны и знаки "копать запрещено" Вам ничего не известно.
Мне известно что эти проблемы одинаковы и для строительства линий укртелекома (которые ему надо было строить потому что ничего подобного у него не было) и для строительства линий прочих операторов.
И все эти вопросы с землеотводами уже давно решены, сейчас магистральные линии частников полностью покрывают территорию Украины и имеются частные выходы на внешние сети. В то время как в городе канализация это по прежнему монополия Укртелекома. Даже сейчас, в 2020 году.
Почему же тогда специалисту такого высокого уровня, как Вы, абсолютно неизвестно, что у Укртелекома была проложена по всей стране магистральная медь, земля была отведена и оставалось только проложить по трассам оптоволокно?
tar-ru написав:земля была отведена и оставалось только проложить по трассам оптоволокно?
И что, как успехи?
Ну и да, ты там говорил что в городе всё наоборот. Наверное в городе землеотвод не нужен потому все легко построили свою альтернативую канализацию и Укртелеком только на тех медных межобласных каналах и держит свою монополию. Да? Ты наверное сам был тем специалистом высокого уровня что копал альтернативную канализацию?
Да, напомни мне: они IPTV таки запустили пользуясь своей монополией? А то я помню что я уже ушел с адсл-а, а тиви как не было так и не появилось.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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