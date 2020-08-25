«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:46

tar-ru написав: земля была отведена и оставалось только проложить по трассам оптоволокно? земля была отведена и оставалось только проложить по трассам оптоволокно?

И что, как успехи?Ну и да, ты там говорил что в городе всё наоборот. Наверное в городе землеотвод не нужен потому все легко построили свою альтернативую канализацию и Укртелеком только на тех медных межобласных каналах и держит свою монополию. Да? Ты наверное сам был тем специалистом высокого уровня что копал альтернативную канализацию?Да, напомни мне: они IPTV таки запустили пользуясь своей монополией? А то я помню что я уже ушел с адсл-а, а тиви как не было так и не появилось.