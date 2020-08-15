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З 1 вересня посилюється контроль за оформленням трудових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 05:55
Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня поточного року посилюється контроль за оформленням трудових відносин із працівниками.
Дивися повний текст З 1 вересня посилюється контроль за оформленням трудових відносин із працівниками
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Додано: Чет 27 сер, 2020 05:55
Нужно ведь чем-то латать дыру в бюджете.
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