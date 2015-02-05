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Куда вкладывать деньги, чтобы
дети и внуки были благодарны?

Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодарны?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #1234 ... 6>
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:45

Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодарны?

  Realist написав:Закінчилось кілька гривневих стовпців які відкривав зимою. Збиток приблизно 1 гривня на доларі. :-(


Не послушал мудрого капитана, когда рекомендовал тариться по полной золотом и серебром. :(
С начала года золото +30%, серебро +40%.
Как в Клондайке. Только твой прииск диван, а сейф, сам без твоих усилий добывает тебе выгоду и увеличивает твой капитал. :idea:
Мы, золотые паразиты, хорошо поднялись в этом году на этой чуме. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:48

В столовое серебро надо было все таки, эх не послушали.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:14

  Proofy написав:В столовое серебро надо было все таки, эх не послушали.


Надо было. :? Сейчас простое и недорогое столовое серебро не так и просто купить. Раскуплено. А новое уже будет появляться по новым ценам ...
Я даже и не подозревал, что у моей секты столько сторонников ... :shock:
Но кое-что интересное еще можно найти. :roll:

https://prom.ua/p1060616000-antikvarnyj ... nabor.html
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:18

  Libo написав:
  Realist написав:Закінчилось кілька гривневих стовпців які відкривав зимою. Збиток приблизно 1 гривня на доларі. :-(


Не послушал мудрого капитана, когда рекомендовал тариться по полной золотом и серебром. :(
С начала года золото +30%, серебро +40%.
Как в Клондайке. Только твой прииск диван, а сейф, сам без твоих усилий добывает тебе выгоду и увеличивает твой капитал. :idea:
Мы, золотые паразиты, хорошо поднялись в этом году на этой чуме. :lol:

Ви праві! Але чи погодитесь, що золото - це в основному актив для людей які вже "відбулись" в цьому житті або ж для тих хто перейшов у клуб "за 50". Все, що потрібно вже є. Основна мета заощаджень - НЕ втратити. І золото тут якраз дуже пасує.
Для нас молодих, особливо тих у кого не було "підґруння для старту", золото малоліквідний актив який не дає скористатись цікавими пропозиціями які готує життя. А тримати його все життя "як на чорний день", і бути таким собі Скруджом - це не всім імпонує. Адже погодьтесь діти не завжди розуміють цінність того, Що і головне Як надбали батьки.
Тому золото це напевно класно. Але поки що не для мене.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:29

  Realist написав:
  Libo написав:Ви праві! Але чи погодитесь, що золото - це в основному актив для людей які вже "відбулись" в цьому житті або ж для тих хто перейшов у клуб "за 50".
Для нас молодих, особливо тих у кого не було "підґруння для старту", золото малоліквідний актив який не дає скористатись цікавими пропозиціями які готує життя.

Погоджуюсь.
Тому сам ще торгую на біржі акціями, граю в карти, хожу в казино. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:55

  Libo написав:
  Proofy написав:В столовое серебро надо было все таки, эх не послушали.


Надо было. :? Сейчас простое и недорогое столовое серебро не так и просто купить. Раскуплено. А новое уже будет появляться по новым ценам ...
Я даже и не подозревал, что у моей секты столько сторонников ... :shock:
Но кое-что интересное еще можно найти. :roll:

https://prom.ua/p1060616000-antikvarnyj ... nabor.html

Радше його "складно продати" - по ціні вище брухту. Озвучте свою ціну закупівлі - ймовірно Вам будуть відвантажувати срібло в діжках прямо в "садок вишневий коло хати". :?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:14

  centurionus написав:Радше його "складно продати" - по ціні вище брухту. Озвучте свою ціну закупівлі - ймовірно Вам будуть відвантажувати срібло в діжках прямо в "садок вишневий коло хати".


Я всегда привожу такой пример. :idea:
В 60-х в ЦУМе столовая серебряная ложка стоила 6 руб. совдепии, что было эквивалентно 3-м бутылкам водки.
Сейчас такая в магазине стоит 6 тыщ грн. 100 ложек сейчас машина. А по той стоимости - 300 бутылок водки. А Москвич тогда стоил 3 тыщи или 500 ложек.
Можешь привести пример того, что с 60-х годов так сохранило свою стоимость? :roll:
Если бы наши дедушки тогда после работы не жрали водяру, а покупали и несли домой ложку для внуков, мы бы сейчас за счет этого имели по квартире и по машине.
Мораль: Не бухайте и не несите на депозиты в эти бандитские банки, лучше принесите вечером серебряную ложку своим детям или внукам. Время этой ложки обязательно прийдет и ваши внуки поблагодарят вас за вашу мудрость.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:18

  Libo написав:Мораль: Не бухайте и не несите на депозиты в эти бандитские банки, лучше принесите вечером серебряную ложку своим детям или внукам. Время этой ложки обязательно прийдет и ваши внуки поблагодарят вас за вашу мудрость.
8) 8) 8)


Ага. У меня знакомая пенсионерка сначала переживала, кто ей стакан воды подаст.
А когда внуки, при живой бабушке, начали грязно квартиру делить - послала их на йух, продала квартиру и уехала в село. Вот так вот, вуаля.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:22

  Libo написав:
  centurionus написав:Радше його "складно продати" - по ціні вище брухту. Озвучте свою ціну закупівлі - ймовірно Вам будуть відвантажувати срібло в діжках прямо в "садок вишневий коло хати".


Я всегда привожу такой пример. :idea:
В 60-х в ЦУМе столовая серебряная ложка стоила 6 руб. совдепии, что было эквивалентно 3-м бутылкам водки.
Сейчас такая в магазине стоит 6 тыщ грн. 100 ложек сейчас машина. А по той стоимости - 300 бутылок водки. А Москвич тогда стоил 3 тыщи или 500 ложек.
Можешь привести пример того, что с 60-х годов так сохранило свою стоимость? :roll:
Если бы наши дедушки тогда после работы не жрали водяру, а покупали и несли домой ложку для внуков, мы бы сейчас за счет этого имели по квартире и по машине.
Мораль: Не бухайте и не несите на депозиты в эти бандитские банки, лучше принесите вечером серебряную ложку своим детям или внукам. Время этой ложки обязательно прийдет и ваши внуки поблагодарят вас за вашу мудрость.
8) 8) 8)

Питання було не в цьому, а де можна здати брухт серебра, по ціні магазину?
В ломбарді ж тільки.
А пр ломбардівським цінам і на пляшку голілки не вистачить.

Так, щр гугліть пісню -" Фантазер, ты меня называла.
Фантазер, мы с тобою не пара".
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:49

  Trast написав:Питання було не в цьому, а де можна здати брухт серебра, по ціні магазину?
В ломбарді ж тільки.
А пр ломбардівським цінам і на пляшку голілки не вистачить.

Так, щр гугліть пісню -" Фантазер, ты меня называла.
Фантазер, мы с тобою не пара".


Почему вы все время говорите про ломбарды? Это же бандитские конторы. Есть нормальные скупки, которые закупают драгметаллы по текущей биржевой цене. Но это в коротком горизонте мало. Согласен. Поэтому можно отнести изделя в антикварный или комиссионный магазин, где примут на реализацию по договорной цене.
Я в свое время покупал ложки по 100-200 грн., и если мне припекло, меня вполне устроит цена 4-5 тыщ грн.
И я про ложки только как пример.
Можно покупать монеты или слитки, где добавленная стоимость и наценки минимальны. А в монетах еще и нумизматическая стоимость, которая только растет. До ипотечного кризиса американский золотой игл можно было купить по $5-$9, сейчас он стоит $30-$40. Тут уже ликвидность мгновенная. В прошлом году покупал серебряные Архистратиги по 600 грн., сейчас не уверен, что найду по тыще с небольшим. В два раза. И ликвидность высочайшая. Только давай-давай.
Конечно фантазер. Но не только. Еще Мастер. Поэт. Философ. Диверсант. Финансист.
8) 8) 8)
Libo
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