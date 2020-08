Куда вкладывать деньги, чтобы дети и внуки были благодарны?

Додано: Сер 26 сер, 2020 18:55

Libo написав: Proofy написав: В столовое серебро надо было все таки, эх не послушали. В столовое серебро надо было все таки, эх не послушали.



Надо было. Сейчас простое и недорогое столовое серебро не так и просто купить. Раскуплено. А новое уже будет появляться по новым ценам ...

Я даже и не подозревал, что у моей секты столько сторонников ...

Но кое-что интересное еще можно найти.



https://prom.ua/p1060616000-antikvarnyj ... nabor.html Надо было.Сейчас простое и недорогое. Раскуплено. А новое уже будет появляться по новым ценам ...Я даже и не подозревал, что у моей секты столько сторонников ...Но кое-что интересное еще можно найти.

Радше його "складно продати" - по ціні вище брухту. Озвучте свою ціну закупівлі - ймовірно Вам будуть відвантажувати срібло в діжках прямо в "садок вишневий коло хати". Радше його "складно продати" - по ціні вище брухту. Озвучте свою ціну закупівлі - ймовірно Вам будуть відвантажувати срібло в діжках прямо в "садок вишневий коло хати".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell