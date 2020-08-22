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Збитковий “Енергоатом” хоче покращити “імідж” за майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:41
Пропонуємо до обговорення:
Оператор національних АЕС — НАЕК “Енергоатом”, який 2020 року скотився у збитки, хоче замовити “іміджеву” друкарську продукцію майже на 1,5 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на відповідний тендер в Prozorro.
Дивися повний текст Збитковий “Енергоатом” хоче покращити “імідж” за майже 1,5 млн грн
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R2
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Додано: Чет 27 сер, 2020 08:41
Самая дешевая электроэнергия в убытке. С независимостью вас товарищи!
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p_a_l
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:30
Если правильно считать, учитывая например расходы на консервацию атомных блоков после вывода из эксплуатации и содержание хранилищь отработанного ядерного топлива,то энергия АЭС не будет самой дешевой!Однако загребать руководиделям себе в карманы тоже нехорошо!
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borzol
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:42
Напоследок напечатают красивых слайдов
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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