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Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у...
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:12
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі були на 37,9% вищі, ніж середня вартість у Європі. Про це йдеться в квартальному звіті Європейської комісії.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у Європі - Єврокомісія
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R2
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:12
дякуєм презіку. він же так любить ахмет-хана.
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igorbuda52
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:21
В Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також в тих, які мають технічні обмеження по імпорту (Мальта, Греція).
У нас свои "преимущества" в виде самого высокого в мире зеленого тарифа а также снижение дешевой генерации АЭС в пользу дорогого и грязного (как в прямом, так и в переносном смысле) угля
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Амвросий
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:23
Угольную генерацию надо сокращать со всех точек зрения ,так в Англи ,Германии это происходит,а людей трудоустраивать на других производствах,тем более что себестоимость угля высокая из-за большой глубины залегания пластов.Страусиная политика не замечать этого ни к чему хорошему не приводит!
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borzol
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:35
В Україні зависока ціна для промисловості, тому що у нас занизька ціна для населення. У всіх країнах - навпаки ціна для населення вища ніж для промисловості.
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ztbbig
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:37
Треба завершувати популізм щодо нараду за рахунок промисловосиі.
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ztbbig
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:39
ztbbig написав:
В Україні зависока ціна для промисловості, тому що у нас занизька ціна для населення. У всіх країнах - навпаки ціна для населення вища ніж для промисловості.
О, "специалисты" на зарплате прибежали рассказывать что у нас все проблемы от населения. Население получает сверхприбыли, потому что электроэнергию по низкой цене покупает. А олигархи в убытках, потому что вынуждены продавать государству солнечную и угольную электроэнергию по самым высоким в мире тарифам.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 27 сер, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:39
igorbuda52 написав:
дякуєм презіку. він же так любить ахмет-хана.
Уточните, кому точно "дякувать"? )
Украина - богатая страна!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 27 сер, 2020 09:42
ztbbig написав:
Треба завершувати популізм щодо нараду за рахунок промисловосиі.
То что предприятия олигархов получают электроэнергию дешевле чем население вас не смущает?
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Амвросий
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