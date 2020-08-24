RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціна на електроенергію в Україні
на третину вища, ніж у...

Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:12

Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі були на 37,9% вищі, ніж середня вартість у Європі. Про це йдеться в квартальному звіті Європейської комісії.

Дивися повний текст Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у Європі - Єврокомісія.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89987
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:12

дякуєм презіку. він же так любить ахмет-хана.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 255
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:21

В Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також в тих, які мають технічні обмеження по імпорту (Мальта, Греція).


У нас свои "преимущества" в виде самого высокого в мире зеленого тарифа а также снижение дешевой генерации АЭС в пользу дорогого и грязного (как в прямом, так и в переносном смысле) угля :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 26.02.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:23

Угольную генерацию надо сокращать со всех точек зрения ,так в Англи ,Германии это происходит,а людей трудоустраивать на других производствах,тем более что себестоимость угля высокая из-за большой глубины залегания пластов.Страусиная политика не замечать этого ни к чему хорошему не приводит!
borzol
 
Повідомлень: 116
З нами з: 10.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:35

В Україні зависока ціна для промисловості, тому що у нас занизька ціна для населення. У всіх країнах - навпаки ціна для населення вища ніж для промисловості.
ztbbig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 25.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:37

Треба завершувати популізм щодо нараду за рахунок промисловосиі.
ztbbig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 25.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:39

  ztbbig написав:В Україні зависока ціна для промисловості, тому що у нас занизька ціна для населення. У всіх країнах - навпаки ціна для населення вища ніж для промисловості.


О, "специалисты" на зарплате прибежали рассказывать что у нас все проблемы от населения. Население получает сверхприбыли, потому что электроэнергию по низкой цене покупает. А олигархи в убытках, потому что вынуждены продавать государству солнечную и угольную электроэнергию по самым высоким в мире тарифам. :D
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 27 сер, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 26.02.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:39

  igorbuda52 написав:дякуєм презіку. він же так любить ахмет-хана.

Уточните, кому точно "дякувать"? )

Украина - богатая страна! :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12340
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7106 раз.
Подякували: 3259 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:42

  ztbbig написав:Треба завершувати популізм щодо нараду за рахунок промисловосиі.


То что предприятия олигархов получают электроэнергию дешевле чем население вас не смущает?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 26.02.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд 1, 2
R2 » Сер 26 сер, 2020 13:52
13 592
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 08:20
SMOKE
В Україні продовжили карантин до листопада
R2 » Сер 26 сер, 2020 22:50
2 117
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 00:48
fdv_touch
Скільки коштують найдешевші вживані авто в Україні 1, 2
R2 » Пон 24 сер, 2020 18:25
13 1962
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 22:50
zadorojniy_d

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25429)
27.08.2020 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.