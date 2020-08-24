Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у...
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В Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також в тих, які мають технічні обмеження по імпорту (Мальта, Греція).
У нас свои "преимущества" в виде самого высокого в мире зеленого тарифа а также снижение дешевой генерации АЭС в пользу дорогого и грязного (как в прямом, так и в переносном смысле) угля
Угольную генерацию надо сокращать со всех точек зрения ,так в Англи ,Германии это происходит,а людей трудоустраивать на других производствах,тем более что себестоимость угля высокая из-за большой глубины залегания пластов.Страусиная политика не замечать этого ни к чему хорошему не приводит!
ztbbig написав:В Україні зависока ціна для промисловості, тому що у нас занизька ціна для населення. У всіх країнах - навпаки ціна для населення вища ніж для промисловості.
О, "специалисты" на зарплате прибежали рассказывать что у нас все проблемы от населения. Население получает сверхприбыли, потому что электроэнергию по низкой цене покупает. А олигархи в убытках, потому что вынуждены продавать государству солнечную и угольную электроэнергию по самым высоким в мире тарифам.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 27 сер, 2020 09:40, всього редагувалось 1 раз.