Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у...

Додано: Чет 27 сер, 2020 11:02

Давайте я вам еще разок расскажу. Итак:



1. В Украине пятикратное превышение численности персонала на каждый кВт выработанной электроэнергии. Ни у румын, ни у пшеков такого нет. В Европе нет складов угля, нет штатного ремонтного персонала, нет складов с запчастями и т.д. Также Европа не сжигает угли такой зольности, которые жгут на наших ТЭС, спроектированных и построенных в средине прошлого века. У нас зольность углей группы АШ доходит до 70 процентов, а говоря проще мы сжигаем донецкую землю, которая вообще не горит без "подсветки" мазутом или газом. А есть даже генерация, которую перевезли в качестве контрибуции после ВОВ.



2. Уровень коррупции в энергетике может посоревноваться с любой другой отраслью. Крупная ТЭС может сжечь и сжигала в лучшие времена ж\д состав угля. С каждой тонны угля директор предприятия получает один бакс. Еще десять уходит наверх в НКРЭ. Это с каждой тонны. Затраты на каждый кВт - 350 грамм по нормативу. И это при сжигании антрацита. А его никто давно не сжигает - он уходит в металлургию . Так как сжигают АШ ( антрацитовый шлам), то расход можно удвоить , а с учетом зольности и утроить. Это себестоимость Квт по углю без учета з\п энергетиков, которых, как я уже говорил, в пять раз больше чем нужно в непосредственной генерации, не говоря уже о сбыте.



3.В Европе ремонтного персонала в энергетике нет! Понимаете? Там ремонты плановые. Отработала задвижка\электромотор\лопатка турбины установленный срок - остановка на ремонт и все меняется по плану ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, а не тогда когда оно наипнулось и силами ШТАТНОГО рем.персонала. Потому нет складов запчастей как у нас, нет кладовщиков, нет отдела снабжения, нет земли под клады и т.д. На складах нашей энергетики хранится все начиная с гайки М3 и заканчивая турбиной.



4.В Европе нет и залежей угля возле ТЭС - там работают с колес. На вагоноопрокид заходит состав и сразу после разгрузки уже новый состав ждет. С точностью до минуты. Следовательно угли не складируют, уголь не "горит" холодным огнем, его не нужно перемешивать бульдозерами на базе танков и т.д.



5.В Европе никто не купит грязную электроэнергию, которая выработана на электростанциях, загрязняющих окружающую среду. Золоуловители, электрофильтры, переработка отходов. Золу покупают крупные производители строительных смесей в том числе и знаменитый Хенкель делает кучу строительных смесей на базе этой золы и покупает золу за очень хорошие деньги. У нас золу и золошлак вываливают матушке-природе и засирают все вокруг на века. Количество онкологии вокруг ТЭС у нас в стране самая высокая. Но и об этом не принято говорить.



Так что бери в руки калькулятор, вооружайся ценой тонны угля и посчитай по чем у нас кило угля. Это себестоимость кВт\ч. Прибавь зарплату, налоги, амортизацию и прочее. Это тебе и будет цена маневровой энергетики. И спасает только атомка. Но с учетом окончания срока службы реакторов АЭС, дальше будет еще интереснее.



Хочешь европейскую цену? Тогда четырех из пяти энергетиков нужно выкинуть на улицу, организовать европейскую логистику, сжигать природный газ, но в начале построить или реконструировать ТЭС. Сделав это ты окажешься не в 21 веке, а в 20 по европейским меркам. Но и это фантастика , сынок! Уже пробовали это делать - псу под хвост. Туда же пошли и попытки жечь бурые угли и прочие тощие ископаемые. Это как переделать дизельный ДВС на бензин. Учитывая аморально высокую стоимость закупки альтернативной энергии из возобновляемых источников, даже нынешняя цена сказочно низкая в этой стране.



И при чем тут Зеленский(в принципе как и Порох), я пока ума не приложу.