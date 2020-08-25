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Ціна на електроенергію в Україні
на третину вища, ніж у...

Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:02

Re: Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у.

Давайте я вам еще разок расскажу. Итак:

1. В Украине пятикратное превышение численности персонала на каждый кВт выработанной электроэнергии. Ни у румын, ни у пшеков такого нет. В Европе нет складов угля, нет штатного ремонтного персонала, нет складов с запчастями и т.д. Также Европа не сжигает угли такой зольности, которые жгут на наших ТЭС, спроектированных и построенных в средине прошлого века. У нас зольность углей группы АШ доходит до 70 процентов, а говоря проще мы сжигаем донецкую землю, которая вообще не горит без "подсветки" мазутом или газом. А есть даже генерация, которую перевезли в качестве контрибуции после ВОВ.

2. Уровень коррупции в энергетике может посоревноваться с любой другой отраслью. Крупная ТЭС может сжечь и сжигала в лучшие времена ж\д состав угля. С каждой тонны угля директор предприятия получает один бакс. Еще десять уходит наверх в НКРЭ. Это с каждой тонны. Затраты на каждый кВт - 350 грамм по нормативу. И это при сжигании антрацита. А его никто давно не сжигает - он уходит в металлургию . Так как сжигают АШ ( антрацитовый шлам), то расход можно удвоить , а с учетом зольности и утроить. Это себестоимость Квт по углю без учета з\п энергетиков, которых, как я уже говорил, в пять раз больше чем нужно в непосредственной генерации, не говоря уже о сбыте.

3.В Европе ремонтного персонала в энергетике нет! Понимаете? Там ремонты плановые. Отработала задвижка\электромотор\лопатка турбины установленный срок - остановка на ремонт и все меняется по плану ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, а не тогда когда оно наипнулось и силами ШТАТНОГО рем.персонала. Потому нет складов запчастей как у нас, нет кладовщиков, нет отдела снабжения, нет земли под клады и т.д. На складах нашей энергетики хранится все начиная с гайки М3 и заканчивая турбиной.

4.В Европе нет и залежей угля возле ТЭС - там работают с колес. На вагоноопрокид заходит состав и сразу после разгрузки уже новый состав ждет. С точностью до минуты. Следовательно угли не складируют, уголь не "горит" холодным огнем, его не нужно перемешивать бульдозерами на базе танков и т.д.

5.В Европе никто не купит грязную электроэнергию, которая выработана на электростанциях, загрязняющих окружающую среду. Золоуловители, электрофильтры, переработка отходов. Золу покупают крупные производители строительных смесей в том числе и знаменитый Хенкель делает кучу строительных смесей на базе этой золы и покупает золу за очень хорошие деньги. У нас золу и золошлак вываливают матушке-природе и засирают все вокруг на века. Количество онкологии вокруг ТЭС у нас в стране самая высокая. Но и об этом не принято говорить.

Так что бери в руки калькулятор, вооружайся ценой тонны угля и посчитай по чем у нас кило угля. Это себестоимость кВт\ч. Прибавь зарплату, налоги, амортизацию и прочее. Это тебе и будет цена маневровой энергетики. И спасает только атомка. Но с учетом окончания срока службы реакторов АЭС, дальше будет еще интереснее.

Хочешь европейскую цену? Тогда четырех из пяти энергетиков нужно выкинуть на улицу, организовать европейскую логистику, сжигать природный газ, но в начале построить или реконструировать ТЭС. Сделав это ты окажешься не в 21 веке, а в 20 по европейским меркам. Но и это фантастика , сынок! Уже пробовали это делать - псу под хвост. Туда же пошли и попытки жечь бурые угли и прочие тощие ископаемые. Это как переделать дизельный ДВС на бензин. Учитывая аморально высокую стоимость закупки альтернативной энергии из возобновляемых источников, даже нынешняя цена сказочно низкая в этой стране.

И при чем тут Зеленский(в принципе как и Порох), я пока ума не приложу.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:32

Re: Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у.

  dimo_0n написав:Затраты на каждый кВт - 350 грамм по нормативу. И это при сжигании антрацита.

Считают в условном топливе 7000 ккал/кг. 350 г. это ТЭС и то не везде, на Углегорской было 328 г. На ТЭЦ в среднем по отрасли 250 г. Склады сейчас стоят пустые, кладовщиков сократили, максимум оставили по одному. И по другим пунктам Вы несколько передёргиваете.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:05

Re: Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у.

Может быть и приукрасил, но общий смысл ясен - неэффективное руководство предприятиями, отсутствие логистики, жажда наживы(откатов), общее превышение численности персонала, который хочет кушать.

Простой пример из недавно мной изученных. Государственный МАЗ в соседней Белоруссии: 16К сотрудников, площадь 4Га, выручка 560 млн. евро\год, чистая выручка - 15К евро по 2019 году, а годами ранее - убытки в 40-50 млн. евро.
В противовес - завод Egger в Австрии(производство МДФ, ламината и прочего). Площадь - 5Га. Выручка - около 700 млн евро, чистая прибыль - 290 млн. евро. Рабочая смена - 15 человек. Всего сотрудников на заводе - 150 человек. Все автоматизировано настолько, что люди просто следят за процессом.
Но да, Австрийский завод не имеет садиков, домов отдыха, домов культуры, оздоровительных комплексов и прочего, куда вымывается прибыль в МАЗе.

Примерно та же ситуация и в Украинской энергетике в сравнении с Европой, на которую тут косятся и тыкают пальцем.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:29

dimo_0n
Спасибо за аналитику.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:50

  dimo_0n написав:..
В противовес - завод Egger в Австрии..

бывали мы неоднократно на том свечном заводике и знаем суммы, потраченные на модернизацию, в том числе на автоматический склад, больше напоминающий Галактический сенат из "звездных войн". Это очень дорого и делается при поддержке местных властей, нулевых кредитах и т.д.
Линий по "ламинату" (полам) там нет - они есть в Брилоне и Гагарине. Есть цех, производящий детали мебели для ИКЕА.
Сама непрерывная линия по производству ДСП (МДФ ближайшая в Брилоне) стоят там со времен царя Гороха, как и большинство линий ламинирования.
Заводы же, с подобным уровнем автоматизации есть у нас, где-то в Брошневе и Нововолынске, и работают там, как и в Австрии нифига не 150 человек. Примерно 300-350 с учетом администрации и планктона.
Для этого мне достаточно было побывать в столовой при заводе :D
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:27

И при чем тут Зеленский(в принципе как и Порох), я пока ума не приложу.[/quote]

Аплодирую стоя, такое детально описание системной проблемы предполагает серьезную вовлеченность/погруженность автора в Тему. Каким образом победить сложившуюся постсоветскую систему организации работы во всех сферах жизнидеятельности, я бы предложил следующий вариант - формировать небольшую команду с опытом работы и ставить задачу в по "наведению порядка" на конкретном объекте(ТЭЦ, Завод и т.д.) в случае подтвержденного положительного результата - преобразования масштабировать на город-область - страну. В части подтверждения результата нужно привлекать аудиторские независимые компании, наряду с государственными.
volanchik78
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:58

И кто и как за это заплатит? И кто даст такие полномочия? Вы представляете уровень проблемы и сколько денег за такое захотят?
esaul
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:01

  volanchik78 написав:Аплодирую стоя, такое детально описание системной проблемы предполагает серьезную вовлеченность/погруженность автора в Тему. Каким образом победить сложившуюся постсоветскую систему организации работы во всех сферах жизнидеятельности, я бы предложил следующий вариант - формировать небольшую команду с опытом работы и ставить задачу в по "наведению порядка" на конкретном объекте(ТЭЦ, Завод и т.д.) в случае подтвержденного положительного результата - преобразования масштабировать на город-область - страну. В части подтверждения результата нужно привлекать аудиторские независимые компании, наряду с государственными.

це сталінські методи,
в нас не воєнний комунізм, а капіталістична демократія
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:03

  dimo_0n написав:Может быть и приукрасил, но общий смысл ясен - неэффективное руководство предприятиями, отсутствие логистики, жажда наживы(откатов), общее превышение численности персонала, который хочет кушать.

Простой пример из недавно мной изученных. Государственный МАЗ в соседней Белоруссии: 16К сотрудников, площадь 4Га, выручка 560 млн. евро\год, чистая выручка - 15К евро по 2019 году, а годами ранее - убытки в 40-50 млн. евро.
В противовес - завод Egger в Австрии(производство МДФ, ламината и прочего). Площадь - 5Га. Выручка - около 700 млн евро, чистая прибыль - 290 млн. евро. Рабочая смена - 15 человек. Всего сотрудников на заводе - 150 человек. Все автоматизировано настолько, что люди просто следят за процессом.
Но да, Австрийский завод не имеет садиков, домов отдыха, домов культуры, оздоровительных комплексов и прочего, куда вымывается прибыль в МАЗе.

Примерно та же ситуация и в Украинской энергетике в сравнении с Европой, на которую тут косятся и тыкают пальцем.

завод МАЗ закрити, працівників відпавити на полуницю до Польщі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:17

Re: Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у.

  volanchik78 написав:Аплодирую стоя, такое детально описание системной проблемы предполагает серьезную вовлеченность/погруженность автора в Тему.

Этой писанине уже года эдак 2, если не 3. Я ее временами копипастю из своих старых сообщений, когда разговор заводится о грабительских тарифах.
Данная схема работает в ЛЮБОМ учреждении совка(или управленца с мозгами совка). Это и Укрпошта, и НатФегаз и прочие структуры, погрязшие в бюрократии и наполнении личных карманов.
Но наш люд привык найти виновника в виде либо кого- Зе или По, Пу или Я. Без разницы. Виноват всегда кто-то. Даже если в подъезде нассано по всем углам и валяется мусор на всех пляжах - это непременно Зе или По. Так думает пока еще большинство. И вина за исправлении ситуации перекладывается всегда на кого-то. Начальник взял на работу 3-х замов, которые шуршат, а сам решает свои вопросы. Но зарплату, как и премию - получает регулярно. И так кругом. И это для большинства - нормально.
Так же нормально для большинства - кричать что коррупция это плохо и зло. Но когда разговор заходит об отмазать сына от армии, или порешать в универе, чтоб не отчислили - эти же люди сами дают взятки и считают это нормой :) Вот так и живем, переобуваясь в кувырке. Нет ценностей и идеологии. Есть бабки и потреблядство.
  volanchik78 написав:я бы предложил следующий вариант - формировать небольшую команду с опытом работы и ставить задачу

Предлагай\НЕ предлагай. Это делать нужно не на форуме домохозяек. Которые сюда заходят в большинстве случаев из-за курса валют.
dimo_0n
 
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