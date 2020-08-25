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Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:23
Могем значит! А почему с/х отстаёт? Картошка должна быть дороже голландской. А Шкода дороже чешской. Есть у нас ещё что-то? Нет? Ну и ладно, значит Европу в стране уже построили, теперь начнем Китай строить. Кстати, тема - вирусы культивировать, вот с началом учебного года и начнем.
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astatempo
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