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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:23
Могем значит! А почему с/х отстаёт? Картошка должна быть дороже голландской. А Шкода дороже чешской. Есть у нас ещё что-то? Нет? Ну и ладно, значит Европу в стране уже построили, теперь начнем Китай строить. Кстати, тема - вирусы культивировать, вот с началом учебного года и начнем.
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:53
Re: Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у.
Не слышно в стране не о промышленности не о с/х ни (не при детях будет сказано) инновациях и технологиях. Все до безумного просто - повышение, повышение, повышение налогов над уровнем жизни.
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