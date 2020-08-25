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Ціна на електроенергію в Україні
на третину вища, ніж у...

Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:23

Могем значит! А почему с/х отстаёт? Картошка должна быть дороже голландской. А Шкода дороже чешской. Есть у нас ещё что-то? Нет? Ну и ладно, значит Европу в стране уже построили, теперь начнем Китай строить. Кстати, тема - вирусы культивировать, вот с началом учебного года и начнем.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:53

Re: Ціна на електроенергію в Україні на третину вища, ніж у.

Не слышно в стране не о промышленности не о с/х ни (не при детях будет сказано) инновациях и технологиях. Все до безумного просто - повышение, повышение, повышение налогов над уровнем жизни.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:06

  ruvex написав:Все до безумного просто - повышение, повышение, повышение налогов над уровнем жизни.


Не только. Еще введение новых штрафов и повышение старых. А также повышение тарифов на энергоносители и введение ненужных, но обязательных услуг, платных разумеется. :)

Если проводить аналогию с законами Паркинсона, такое состояние - похоже уже неизлечимо. Налоги и поборы будут расти и расти, пока все не рухнет.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:22

Скоро и газ будет дороже, чем в Европе. Мы же оттуда его берём :)

4-5 тысяч гривен за дом. Почему НАК резко взвинтил цены на газ для украинцев и сколько будем платить зимой
https://strana.ua/articles/analysis/286454-pochemu-naftohaz-rezko-vzvintil-tseny-na-haz-i-pochem-budem-platit-zimoj.html
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 00:05

Правильне рішення, щоб діти мої покинули цю країну.
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