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Мінекономіки скерувало 323
мільйони с/г виробникам на...

Мінекономіки скерувало 323 мільйони с/г виробникам на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:12

Мінекономіки скерувало 323 мільйони с/г виробникам на...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 25 серпня загальна сума виплат с/г виробникам за фактично сплачені відсотки за користування кредитами складає 322,9 млн грн, загальний обсяг кредитів, які залучили суб'єкти АПК, - понад 20,3 млрд грн.

Дивися повний текст Мінекономіки скерувало 323 мільйони с/г виробникам на часткову компенсацію відсотків за кредитами.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:12

Я теж вирощую петрушку біля дому і маю кредити, щось нічого не отримав, чи в нашій державі як завжди подібним якКосюк на яхти доплачують??
Українець
 
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