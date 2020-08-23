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Шмигаль назвав суму "доступних"
кредитів для бізнесу до...

Шмигаль назвав суму "доступних" кредитів для бізнесу до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:35

Шмигаль назвав суму "доступних" кредитів для бізнесу до...

Пропонуємо до обговорення:
У межах програми «5-7-9%» до кінця 2020 року підприємцям можуть бути видані позики на понад 9 млрд грн.

Дивися повний текст Шмигаль назвав суму \"доступних\" кредитів для бізнесу до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:35

Я уже не однократно писал на эту тему - что это все самореклама правительства. Реально малому бизнесу получить кредит по этой программе НАЛЬЗЯ! И основная причина отказа - "ВЫ ОБЪЕКТ МАЛОГО БИЗНЕСА - ВАША ПРИБЫЛЬ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД МЕНЕЕ 5 000 000.00 ГРН." - вывод отсюда один - это очередной подарок "нищим" олигархам, которые пострадали от "карантина".
d_s_n
 
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