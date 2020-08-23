У межах програми «5-7-9%» до кінця 2020 року підприємцям можуть бути видані позики на понад 9 млрд грн.
Дивися повний текст Шмигаль назвав суму \"доступних\" кредитів для бізнесу до кінця року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 10:35
Шмигаль назвав суму "доступних" кредитів для бізнесу до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль назвав суму \"доступних\" кредитів для бізнесу до кінця року.
Додано: Чет 27 сер, 2020 10:35
Я уже не однократно писал на эту тему - что это все самореклама правительства. Реально малому бизнесу получить кредит по этой программе НАЛЬЗЯ! И основная причина отказа - "ВЫ ОБЪЕКТ МАЛОГО БИЗНЕСА - ВАША ПРИБЫЛЬ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД МЕНЕЕ 5 000 000.00 ГРН." - вывод отсюда один - это очередной подарок "нищим" олигархам, которые пострадали от "карантина".
|