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Як змінилися ціни в київських
новобудовах улітку...

Як змінилися ціни в київських новобудовах улітку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:26

Як змінилися ціни в київських новобудовах улітку...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками сезону в трьох з чотирьох сегментів житло в столичних новобудовах подорожчало.

Дивися повний текст Як змінилися ціни в київських новобудовах улітку (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:26

С учетом возможных ипотеки, ескроу счетов, и даже реновации, о которой поговаривают даже уже некоторые застройщики, а не только политики — цена будет продолжать расти. Количество, с одной стороны потенциальных покупателей, а с другой гарантий от банка и квартир в хороших местах — поспособствует перезапуску рынка (статья об этом). За хорошее, надежное и на длительный период — нужно платить. Рост будет постепенным, если запустят не все или не сразу.
RO41m
 
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