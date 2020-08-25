За підсумками сезону в трьох з чотирьох сегментів житло в столичних новобудовах подорожчало.
Дивися повний текст Як змінилися ціни в київських новобудовах улітку (інфографіка).
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Додано: Чет 27 сер, 2020 11:26
Як змінилися ціни в київських новобудовах улітку...
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Дивися повний текст Як змінилися ціни в київських новобудовах улітку (інфографіка).
Додано: Чет 27 сер, 2020 11:26
С учетом возможных ипотеки, ескроу счетов, и даже реновации, о которой поговаривают даже уже некоторые застройщики, а не только политики — цена будет продолжать расти. Количество, с одной стороны потенциальных покупателей, а с другой гарантий от банка и квартир в хороших местах — поспособствует перезапуску рынка (
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