ФОП-платникам єдиного податку пропонують повернути Книгу...

Додано: Чет 27 сер, 2020 13:57
Кстати изучите инициаторов этого законопроекта:
Три Диджитализатора из сук народа...
Пламенный борец с зеленью и Евопейского выбора Украины Алексей Гончаренко, который хочет, чтобы в Киеве были зелеными только деревья (и его тугие карманы);
2 батькищиновцев, у которых есть план развития страны, не путать просто с планом.
3 штуки за майбутщика, которые спят и видят как нам всем будет хорошо.
и один большой член группы "Доверие". Ну да, только членам доверия и можно доверять...
Странно, но даже ОПЗЖ не пожелали засветиться в таком законопроекте, зато все другие в грудь свою забиванцы решили внести свою лепту в "развитие" страны.