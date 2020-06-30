RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ФОП-платникам єдиного податку
пропонують повернути Книгу...

ФОП-платникам єдиного податку пропонують повернути Книгу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:03

ФОП-платникам єдиного податку пропонують повернути Книгу...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт № 3993, яким знову пропонують внести зміни до Податкового кодексу України і спростити облік доходів фізичних осіб-підприємців.

Дивися повний текст ФОП-платникам єдиного податку пропонують повернути Книгу обліку доходів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89998
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:03

Страна неадекватов. Это как по газу, поставить счетчик с дистанционной передачей данных и при этом ежемесячно сдавать отчет с указанием ежедневного расхода. Не удивительно что народ уезжает.
Igorten
 
Повідомлень: 4043
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:57

Кстати изучите инициаторов этого законопроекта:
Три Диджитализатора из сук народа...
Пламенный борец с зеленью и Евопейского выбора Украины Алексей Гончаренко, который хочет, чтобы в Киеве были зелеными только деревья (и его тугие карманы);
2 батькищиновцев, у которых есть план развития страны, не путать просто с планом.
3 штуки за майбутщика, которые спят и видят как нам всем будет хорошо.
и один большой член группы "Доверие". Ну да, только членам доверия и можно доверять...
Странно, но даже ОПЗЖ не пожелали засветиться в таком законопроекте, зато все другие в грудь свою забиванцы решили внести свою лепту в "развитие" страны.
vlinev2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 08.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:36

Бред идиотов.
anton_gms
 
Повідомлень: 811
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dimo_0n і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Боржникам за комуналку пропонують збільшити штрафи -... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Вів 18 сер, 2020 09:29
73 3530
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 10:02
_hunter
Payoneer має намір повернути 100% коштів клієнтів...
R2 » Вів 30 чер, 2020 19:38
3 208
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 23:33
greenozon
Зарплати в держсекторі пропонують переглянути
R2 » Суб 22 сер, 2020 17:52
2 149
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 сер, 2020 19:48
Grover

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20256)
27.08.2020 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.