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ФОП-платникам єдиного податку пропонують повернути Книгу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:03
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт № 3993, яким знову пропонують внести зміни до Податкового кодексу України і спростити облік доходів фізичних осіб-підприємців.
Дивися повний текст ФОП-платникам єдиного податку пропонують повернути Книгу обліку доходів
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R2
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Додано: Чет 27 сер, 2020 12:03
Страна неадекватов. Это как по газу, поставить счетчик с дистанционной передачей данных и при этом ежемесячно сдавать отчет с указанием ежедневного расхода. Не удивительно что народ уезжает.
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Igorten
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Додано: Чет 27 сер, 2020 13:57
Кстати изучите инициаторов этого законопроекта:
Три Диджитализатора из сук народа...
Пламенный борец с зеленью и Евопейского выбора Украины Алексей Гончаренко, который хочет, чтобы в Киеве были зелеными только деревья (и его тугие карманы);
2 батькищиновцев, у которых есть план развития страны, не путать просто с планом.
3 штуки за майбутщика, которые спят и видят как нам всем будет хорошо.
и один большой член группы "Доверие". Ну да, только членам доверия и можно доверять...
Странно, но даже ОПЗЖ не пожелали засветиться в таком законопроекте, зато все другие в грудь свою забиванцы решили внести свою лепту в "развитие" страны.
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vlinev2
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Додано: Чет 27 сер, 2020 16:36
Бред идиотов.
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anton_gms
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Додано: Чет 27 сер, 2020 17:36
Это наглядный пример действий коррупционеров
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Амвросий
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Додано: Чет 27 сер, 2020 18:56
Даешь налоговый майдан! Давненько его не было. Я даже символ придумал - пуговица! Это для губей Гончаренко. Ну и чтобы никто не предложил более радикальный орган.
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astatempo
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