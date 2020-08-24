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Дефіцит держбюджету України перевищив 50 мільярдів гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.
Дивися повний текст Дефіцит держбюджету України перевищив 50 мільярдів гривень
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Додано: Чет 27 сер, 2020 12:28
Дыры нет, есть плановый дефицит в 300 млрд. (с) шморгаль
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