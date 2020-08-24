RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дефіцит держбюджету України
перевищив 50 мільярдів гривень

Дефіцит держбюджету України перевищив 50 мільярдів гривень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:27

Дефіцит держбюджету України перевищив 50 мільярдів гривень

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

Дивися повний текст Дефіцит держбюджету України перевищив 50 мільярдів гривень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89993
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:28

Дыры нет, есть плановый дефицит в 300 млрд. (с) шморгаль
Moneta
 
Повідомлень: 2677
З нами з: 26.06.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення
R2 » Чет 27 сер, 2020 12:36
1 20
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 12:36
sena_2008atp
За тиждень бізнес отримав 653 млн гривень "доступних"...
R2 » Сер 26 сер, 2020 11:13
1 44
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 11:13
d_s_n
День Незалежності України. Що ми наробили?
R2 » Пон 24 сер, 2020 13:12
3 442
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 17:43
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88888)
27.08.2020 12:44
Укргазбанк (44)
27.08.2020 12:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.