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"Нафтогаз України" підняв
ціну на газ для населення

"Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:36

"Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" підняв вартість газу за річним контрактом.

Дивися повний текст \"Нафтогаз України\" підняв ціну на газ для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:36

Вот и возвращаемся к цене 8 гривен,но туда входила и доставка.Сейчас общая цифра будет по более.Це перемога.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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