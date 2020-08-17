НАК "Нафтогаз України" підняв вартість газу за річним контрактом.
Дивися повний текст \"Нафтогаз України\" підняв ціну на газ для населення.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 12:36
"Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз України\" підняв ціну на газ для населення.
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:36
Вот и возвращаемся к цене 8 гривен,но туда входила и доставка.Сейчас общая цифра будет по более.Це перемога.
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:57
Класс. Навалить в закрома в июне по 2, в июле продавать по 3, а в августе по 4.50. Разве это неплохо?
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:03
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