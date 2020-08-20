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Капіталізація Tesla перевищила $400 млрд, збільшившись...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Ринкова вартість американського виробника електромобілів Tesla Inc. (SPB: TSLA) перевищила $400 млрд.
Дивися повний текст Капіталізація Tesla перевищила $400 млрд, збільшившись удвічі за 2 місяці
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Додано: Чет 27 сер, 2020 13:24
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