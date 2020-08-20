RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Капіталізація Tesla перевищила
$400 млрд, збільшившись...

Капіталізація Tesla перевищила $400 млрд, збільшившись...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:23

Капіталізація Tesla перевищила $400 млрд, збільшившись...

Пропонуємо до обговорення:
Ринкова вартість американського виробника електромобілів Tesla Inc. (SPB: TSLA) перевищила $400 млрд.

Дивися повний текст Капіталізація Tesla перевищила $400 млрд, збільшившись удвічі за 2 місяці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89994
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:24

Мы Можем Многое !
siriys
 
Повідомлень: 439
З нами з: 12.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Американець через банківську помилку розбагатів на $2,5 млрд
R2 » Вів 25 сер, 2020 19:12
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 21:45
svyatoslav_hromyak
У США представили конкурента Tesla з запасом ходу у...
R2 » Чет 20 сер, 2020 15:11
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 15:11
yama
ФДМ очікує залучити близько 2 млрд грн від приватизації...
R2 » Сер 19 сер, 2020 13:38
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 сер, 2020 13:38
Галина441

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.