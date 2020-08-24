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Єгипет уточнив нові правила
в'їзду для українців

Єгипет уточнив нові правила в'їзду для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:32

Єгипет уточнив нові правила в'їзду для українців

Пропонуємо до обговорення:
Єгипет уточнив нові правила в'їзду в країну.

Дивися повний текст Єгипет уточнив нові правила в'їзду для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:32

Сделанный не позже, чем за 48 часов до прибытия :) Фух, тест полугодовой давности подходит :)
summacut
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