Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів (FDA) США схвалило до застосування BinaxNOW.
Дивися повний текст У США схвалили 15-хвилинний тест на COVID-19 за $5.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 14:38
У США схвалили 15-хвилинний тест на COVID-19 за $5
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США схвалили 15-хвилинний тест на COVID-19 за $5.
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:39
Доберутся, а как же. Как маски добрались, а потом в эпицентре по косарю за пачку
Додано: Чет 27 сер, 2020 15:45
Re: У США схвалили 15-хвилинний тест на COVID-19 за $5
Так сгоняй, закупись и продавай за пятихатку.
Mind the gap.
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