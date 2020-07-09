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У США схвалили 15-хвилинний
тест на COVID-19 за $5

У США схвалили 15-хвилинний тест на COVID-19 за $5
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:38

У США схвалили 15-хвилинний тест на COVID-19 за $5

Пропонуємо до обговорення:
Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів (FDA) США схвалило до застосування BinaxNOW.

Дивися повний текст У США схвалили 15-хвилинний тест на COVID-19 за $5.
R2
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Доберутся, а как же. Как маски добрались, а потом в эпицентре по косарю за пачку
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:45

Re: У США схвалили 15-хвилинний тест на COVID-19 за $5

  summacut написав:а потом в эпицентре по косарю за пачку

Так сгоняй, закупись и продавай за пятихатку.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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