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На супутниковий інтернет для
літака Президента витратять...

На супутниковий інтернет для літака Президента витратять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:38

На супутниковий інтернет для літака Президента витратять...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Дивися повний текст На супутниковий інтернет для літака Президента витратять 38 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:38

Ахаха... а обещал продать все президентские самолеты. Пиз...ун
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 15:42

Re: На супутниковий інтернет для літака Президента витратять

главное, чтобы клоунские видосики из самолета были хорошего качества.
Alex2007
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