Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.
Дивися повний текст На супутниковий інтернет для літака Президента витратять 38 млн грн.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:38
На супутниковий інтернет для літака Президента витратять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На супутниковий інтернет для літака Президента витратять 38 млн грн.
Додано: Чет 27 сер, 2020 15:42
Re: На супутниковий інтернет для літака Президента витратять
главное, чтобы клоунские видосики из самолета были хорошего качества.
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