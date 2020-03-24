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СБУ блокувала діяльність
фінансової піраміди,...

СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:24

СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди,...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори який привласнили понад 250 млн доларів вкладників.

Дивися повний текст СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, вкладниками якої стали 600 тис. осіб.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:24

B2B Jewelry? Гонту арестуют, или дадут спокойно сбежать?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:41

  Dobrofey написав:B2B Jewelry? Гонту арестуют, или дадут спокойно сбежать?

Написано же 250 млн $. О каком аресте может идти речь?
safonovstanislav
 
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Re: СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди,...

Он что денег зажал и поверил в себя?
Lion+
 
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