Служба безпеки України блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори який привласнили понад 250 млн доларів вкладників.
Дивися повний текст СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, вкладниками якої стали 600 тис. осіб.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 16:24
СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, вкладниками якої стали 600 тис. осіб.
Додано: Чет 27 сер, 2020 16:41
Додано: Чет 27 сер, 2020 17:09
Re: СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди,...
Он что денег зажал и поверил в себя?
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