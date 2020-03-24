Служба безпеки України блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори який привласнили понад 250 млн доларів вкладників.
Дивися повний текст СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, вкладниками якої стали 600 тис. осіб.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 16:24
СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, вкладниками якої стали 600 тис. осіб.
Додано: Чет 27 сер, 2020 16:41
Додано: Чет 27 сер, 2020 17:09
Re: СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди,...
Он что денег зажал и поверил в себя?
Додано: Чет 27 сер, 2020 17:41
А причём тут Гонта?
*сарказм
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:21
600 тыс. граждан ? При населении, сколько там нас осталось ? А потом говорят чего так плохо живем, так куча идиотов в стране.
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