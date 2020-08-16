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Лікарням можуть знизити
виплати за безпідставні...

Лікарням можуть знизити виплати за безпідставні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:24

Лікарням можуть знизити виплати за безпідставні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Дивися повний текст Лікарням можуть знизити виплати за безпідставні госпіталізації з COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:25

По 17 000 на бригаду в месяц, на 10 бригад болтнице 1.7 млн? А не 170 000 как бы?
stimpyreal
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