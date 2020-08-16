Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Дивися повний текст Лікарням можуть знизити виплати за безпідставні госпіталізації з COVID-19.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 18:24
Лікарням можуть знизити виплати за безпідставні...
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Дивися повний текст Лікарням можуть знизити виплати за безпідставні госпіталізації з COVID-19.
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:25
По 17 000 на бригаду в месяц, на 10 бригад болтнице 1.7 млн? А не 170 000 как бы?
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