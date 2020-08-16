Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Дивися повний текст Лікарням можуть знизити виплати за безпідставні госпіталізації з COVID-19.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 18:24
Лікарням можуть знизити виплати за безпідставні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лікарням можуть знизити виплати за безпідставні госпіталізації з COVID-19.
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:25
По 17 000 на бригаду в месяц, на 10 бригад болтнице 1.7 млн? А не 170 000 как бы?
Додано: П'ят 28 сер, 2020 02:42
Встречаются два одноклассника.
- Витя, это ты? На мерсе?
Ведь в школе у тебя всегда были одни двойки. По математике у тебя дважды два всегда пяти равнялось.
А я - школу с медалью, институт с красным дипломом (смотрит на свое пальто) - и, полная задница...
- Ты понимаешь Саня. Все очень просто, в натуре. Обязываем всех носить маски. Затем из Китая привозим с корешами самолетом этого товара на миллион баксов. Тут, это толкаем через нашу торговую сеть за 10 миллионов баксов. Вот на эти пару процентов каждому и живем.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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