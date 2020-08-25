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У Київській області
можуть посилити карантин

У Київській області можуть посилити карантин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:28

У Київській області можуть посилити карантин

Пропонуємо до обговорення:
У Київській області через погіршення епідемічної ситуації можуть повернутися до посилення карантину. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Дивися повний текст У Київській області можуть посилити карантин.
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