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В Україні ввели
RAB-тарифи на електроенергію

В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:46

В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії, передає Енергореформа.

Дивися повний текст В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:46

У цього тарифу дуже правильна назва.
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