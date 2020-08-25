Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії, передає Енергореформа.
Дивися повний текст В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:46
В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію
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Дивися повний текст В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію.
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