Відповідне рішення прийнято на засіданні комісії, передає Енергореформа.
Дивися повний текст В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 21:46
В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ввели RAB-тарифи на електроенергію.
Додано: Чет 27 сер, 2020 22:07
так тарифи для рабів. але без рабів нема рабовласників. Може хватить бути рабами?
Додано: Чет 27 сер, 2020 22:26
Дякуемо геть-мэну!
И за "зеленые" тарифы тоже
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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